Divieti di sosta decennali in Via Tommaso Rook (i nuovi barbari a Barbaricina)

Tempo fa lessi una segnalazione di un "marciapiede danneggiato" in Via Tommaso Rook (a tuttoggi, ancora, è nelle medesime condizioni), probabilmente segnalato da un residente; questo tratto di "marciapiede" poi consisterebbe in "un passaggio carrabile" dell'unico spiazzo disponibile in tale via per parcheggiarci le auto e ovviamente, visto che ogni famiglia ha uno o più veicoli disponibili, moltissimi automezzi vengono parcheggiati nei marciapiedi quotidianamente (considerata la capienza massima dell'unica piazza disponibile) e nonostante la segnaletica verticale sia ivi presente (in un tratto vige anche il "divieto di sosta e di fermata"), a quanto pare "l'impunità è garantita" (divieti di sosta decennali “dei soliti autoveicoli”) ... Come già segnalato alla Polizia Municipale, c'è un veicolo che sosta frequentemente nei pressi dell'incrocio di Via Tommaso Rook con Via Andrea Pisano, ostacolando la circolazione di chi proviene da Via A. Pisano e deve giare a destra in Via T. Took e ovviamente, persiste nel lasciare impropriamente il veicolo nel marciapiede e nel senso contrario di marcia, ostacolando anche i pedoni quindi, "tutto regolare" (?!). In meno di un mese, transitando in tale incrocio, ho riscontrato molte infrazioni e “nessun foglio rosa" inserito nel tergicristallo ("dev'essere un conducente molto fortunato"). Visto "tale privilegio", attualmente, "si è associato" un altro veicolo che parcheggia nelle immediate vicinanze del suddetto incrocio, oltre nel marciapiede è anche sopra le strisce pedonali (de gustibus non disputandum est) ...