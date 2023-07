La strada interessata è VIA GAETANO MALASOMA ad Ospedaletto - Pisa. Vi è un complesso direzionale con centinaia di persone che ci lavorano. Uno dei problemi da sempre è l'insufficienza di parcheggi. In quest'ultimo periodo tale problema è notevolmente accentuato a causa di un cantiere di lavoro per la posa di tubazioni. Come si vede dalla foto (del 20 luglio) vi è segnalato un divieto di sosta fino a "FINE LAVORI" ma sono più di 10 giorni che il cantiere è fermo, nessun operaio sta lavorando e nello stesso tempo nessuno si è preso la briga di sospendere il divieto di sosta fino alla ripresa dei lavori. Spero che qualcuno provveda perché per noi ogni posto di parcheggio è 'oro'.