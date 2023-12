Famiglie senza corrente elettrica da 24 ore a Musigliano di Cascina

A partire dalle prime ore di martedì 5 dicembre, diverse abitazioni nella frazione di Musigliano nel Comune di Cascina , risultano essere senza corrente elettrica, con tutti i conseguenti disagi legati anche alle condizioni metereologiche del periodo invernale. Sono trascorse oramai 24 ore e il guasto non è stato ancora riparato per tutte le abitazioni. Provando a contattare il numero verde di e-distribizione, non è possibile parlare con un operatore o avere aggiornamenti attendibili sulle tempistiche di risoluzione. Anche la segnalazione fatta nel pomeriggio al Comune di Cascina, utilizzando gli appositi canali messi a disposizione dall'ente, affinché si facesse portavoce con Enel dei disagi causati alle famiglie dal disservizio, non ha avuto al momento alcun tipo di riscontro o feedback. La sensazione percepita dai cittadini è di completo abbandono.