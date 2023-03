Furto al Parco di San Rossore

Oggi sono andata a passeggio con i Cani e una mia amica al Parco di San Rossore, dopo aver attentamente chiuso la mia auto, con conferma al riguardo anche da parte della mia amica stessa, mi hanno aperto l’auto, sbloccando in qualche modo la porta posteriore sinistra e mi hanno derubato dei soldi contanti dentro al portafogli che avevo dentro in uno zaino nel bagagliaio.



Al mio ritorno ho trovato il sedile del passeggero posteriore sinistro ribaltato. Vedendo però tutte le borse al loro posto e avendo verificato che il portafogli fosse ancora presente, ho pensato che fosse solo caduto. Le borse non erano visibili dall’esterno. Dato che quel giorno c’erano anche le corse all’ippodromo suppongo che ci siano delle persone dietro questi furti che si appostano e osservano, e che, nel mio caso, hanno intravisto le borse varie nel bagagliaio quando l’ho aperto per prendere i guinzagli dei cani.



Mi sono resa conto del furto quando al rientro mi sono fermata a fare spesa e al momento del pagamento mi sono accorta che tutti i contanti (e ne avevo un po’) erano spariti, anche le monete di taglio più grande erano state prese, così come alcune monete decorative ottenute come ricordo in delle attrazioni turistiche e che avevo riposto in una piccola tasca scomoda della portafogli ( probabilmente le hanno scambiate per monete di qualche metallo pregiato e sempre probabilmente hanno lasciato il portafogli perché dotato di AirTag, ipotizzo scomodo da togliere). Le corse forse attraggono perché pensano che ci sia più gente benestante.