In Borgo come per strada

Mi trovavo in Borgo con amici e alcuni bambini di 2-3 anni circa. Possibile che non sia possibile passeggiare e lasciar camminare serenamente i bambini a causa dei continui passaggi dei ciclisti in mezzo alla gente, che scampanellano e sfiorano le persone? Ancora più frustrazione arriva avendo visto Vigili e Agenti di Polizia ignorare il tutto, ma come mai almeno il sabato sera non impongono di condurre le bici a mano, perlomeno nelle aree più affollate? Giusto un po' di buon senso...