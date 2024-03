Incuria in via Delle Rose a Mezzana

Gallery

















Oramai da più di 20 anni la situazione in via Delle Rose a Mezzana - S.Giuliano Terme è questa: il giardino pubblico comunale, una tagliata d'erba ogni tanto ma il marciapiede fatto male con autobloccanti si presenta come potete vedere piuttosto malridotto (e tutti fanno finta di niente). La situazione acque è che ogni 15/20 giorni abbiamo la squadra (solita) che viene, scava, rattoppa la perdita d'acqua, getta quel poco di catrame e va via ... nessuno ha pensato di rifare la linea acque con continue perdite (ma l'acqua non era un bene da proteggere? certo con quello che la fanno pagare all'utente andranno pari). I canali di deflusso delle acque piovane e co. sono tutti pieni ed intasati. Inutile che il messaggio registrato avverta di pericolo meteo se la situazione appena a pochi passi da casa tua è questa. Penso che non succederà niente finché non ci sarà una situazione grave...