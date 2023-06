L'interruzione di luce nella via Adige su diversi condomini é iniziata alle 12.25 e viene segnalata in riattivazione per le 16. Non abbiamo avuto nessun avviso, giornata super calda e non possiamo accendere un ventilatore, 4 ore senza luce? Senza preavviso? E non è la prima volta.