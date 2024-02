Lavori in via dei Mille e disagi infiniti per i residenti

Ieri mattina, senza alcun preavviso, sono comparsi questi cartelli su tutta via Don Gaetano Boschi, dall’incrocio con via Collegio Ferdinando a piazza Cavallotti, praticamente tutta la strada. Divieto di sosta dal 26 febbraio al 2 maggio, per transito autocarri del cantiere di via dei Mille (che, nonostante i lavori siano iniziati, sulla carta, da più di un mese, non sembra aver fatto molti progressi). Non bastavano le innumerevoli, e mai adeguatamente preannunciate, modifiche alla viabilità nella strada, e nella zona in generale. Considerando la penuria di parcheggi anche in condizioni normali e che nel frattempo non è stata fornita alcuna alternativa a chi vi risiede e paga COMUNQUE la ZTL, mi chiedo dove andremo a lasciare la macchina noi residenti di via Boschi nei prossimi due mesi. Non c’era proprio un’alternativa per permettere comunque ai mezzi di arrivare sul posto senza creare ulteriori disagi?