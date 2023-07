Via Tosco Romagnola · Pisa

Oggi ennesimo pullman rotto della linea n 160 Calci Pisa, ore14.51 ci hanno fatto scendere allego le foto e ora veramente basta ,pagare un'abbonamento per un servizio di estrema pericolosità, dove spesso questi pullman vecchi perdono oilo. Per non parlare dei continui ritardi