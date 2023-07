Manutenzione del verde

Gallery



Invio foto di Via Nazario Sauro, zona Porta a Lucca, in prossimità dell'incrocio con Via XXIV Maggio. Il problema non è la piantumazione di nuovi alberi/cespugli in città. il problema è la scarsa o assenza di manutenzione. I polloni di questi gelsi andrebbero tagliati prima del loro sviluppo. Questi alberi vengono regolarmente capitozzati in primavera pensando di aver risolto così la manutenzione. Aspettiamo il prossimo incidente con automobilisti che non hanno la necessaria visuale o i pedoni che camminano per strada, visto che i marciapiedi sono impraticabili?