Notte blu e viabilità

Siamo prigionieri delle scelte del Comune e della Polizia municipale sulla viabilità in queste occasioni mensili. Chi, come noi, deve transitare in via degli Ontani non può e, pur avendo il garage ed effettuare il regolare pagamento del passo carrabile, ci vediamo costretti a lasciare l'auto verso Calambrone e rientrare a piedi. Infatti alle ore 18 viene chiuso anche il breve tratto di via delle Rose per permettere ai vari esercizi di collocare sulla sede stradale tavolini e sedie. O si rientra prima delle 18 o siamo prigionieri oppure siamo scellerati e si affronta via dei Glicini in senso proibito. Ma chi lavora deve subire anche queste "piccole e noiose" vessazioni? Perché in tale occasione non rendere la viabilità di via dei Gattici e di San Guido a doppio senso dalle 18 alle 22? E' chiedere troppo?