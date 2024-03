Olio buttato nella campana del vetro

Questo cassonetto del vetro è in via Vittorio Veneto proprio davanti all'Arpat e davanti al civico 18 versa in queste condizioni da più di un anno, continua a perdere olio, sì proprio olio, che sversa su una griglia di raccolta acque piovane. Mi chiedo chi è che continua a buttarci olio al suo interno e allo stesso tempo mi chiedo come mai nessuno dell'Arpat non si sia accorto della cosa e penso allo stesso tempo che sia giunta l'ora di bonificare la zona e capire chi continua a perpretare tale scempio.