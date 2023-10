Parcheggio selvaggio in via Quarantola

Gallery



Vi scrivo questa segnalazione per evidenziare una situazione che si presenta quasi giornalmente. In via Quarantola (lato centro città), sulla curva di accesso al sottopasso, proprio in corrispondenza della rampa di salita al marciapiede, si parcheggiano le macchine. Questo atto di inciviltà nega l'accesso al marciapiede del sottopasso a persone con mobilità ridotta, carrozzine, biciclette ecc, costringendole a passare dalla strada che fra l'altro si presenta in una curva cieca. Nonostante le ripetute segnalazioni alle forze dell'ordine, nulla è stato fatto.