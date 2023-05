Potenziale pericolosità del bagno pubblico automatico in Piazza delle Baleari a Marina di Pisa

Salve, scrivo alla vostra testata per segnalare una situazione di pericolo che ho già segnalato al Comune di Pisa senza esito alcuno. Si tratta del bagno automatico installato a Marina di Pisa, in piazza delle Baleari.

Il 21 marzo, io e mia figlia di 8 anni abbiamo utilizzato il bagno in questione. Dopo essere entrate, ci siamo rese conto che la carta igienica non era presente. Pensando che avrei potuto inserire altro denaro per ottenerla, sono uscita dalla stanza. A questo punto, la porta si è chiusa improvvisamente e si è attivato il sistema di autolavaggio, con mia figlia di 8 anni ancora all'interno, seduta sul water. È stata sbalzata dalla parete interna che si è aperta, verso il centro della stanza, a causa della forte pressione dell'acqua proveniente dalle pareti. La situazione era spaventosa. Io ero impossibilitata ad entrare, mia figlia era intrappolata all'interno, le parti mobili meccanizzate erano in funzione. Nonostante fosse abbastanza grande da alzarsi e mettersi al sicuro, l'acqua continuava a fuoriuscire dalle pareti e la porta rimaneva chiusa. Sono stati i momenti più lunghi della nostra vita.

A quanto pare questo bagno automatico, o non dispone di un dispositivo di rilevamento della presenza all'interno della stanza, ma solo sulla porta, o è banalmente difettoso. Poteva esserci il fratellino di 3 anni e probabilmente non sarebbe finita altrettanto bene. Sono rimasta profondamente sconvolta dall'accaduto, e mia figlia ha subito un trauma così forte che ora, quando entra in un bagno pubblico, cerca di accertarsi che non ci sia alcun pericolo. Ho contattato il Comune di Pisa il giorno successivo (22 marzo), e mi hanno promesso che mi avrebbero ricontattato. Fino ad ora non è successo. Ho anche cercato di contattare i Carabinieri di Pisa, che mi hanno consigliato di segnalare l'incidente ai Carabinieri di Marina di Pisa. Ho seguito il loro consiglio e ho contattato i Carabinieri di Marina di Pisa, che mi hanno suggerito di rivolgermi alla polizia municipale di Marina di Pisa.

Farò altri tentativi con le autorità, ma ho ritenuto potesse essere utile anche rendere pubblica questa potenziale situazione di pericolo sia per rendere consapevoli quante più persone possibile che nella speranza di fare pressione su coloro che se ne devono occupare. Con l'arrivo dell'estate, molte persone utilizzeranno questo bagno pubblico. È fondamentale che venga risolto il problema di sicurezza al più presto possibile per evitare ulteriori incidenti potenzialmente pericolosi.

Segnalazione inserita sul sito da Renata.