Petizione online per il no al parcheggio nel giardino delle Filzi

Si chiama 'Fermiamo l'asfalto nel giardino delle Filzi' la petizione su change.org, raccolte oltre 200 firme al 13 marzo.

"Diciamo no alla realizzazione di un parcheggio con sosta temporanea al posto del giardino della scuola elementare Filzi. La scuola Filzi di Pisa non ha a disposizione una palestra, i bambini sono costretti a fare lezione in un’aula adibita a palestra quando piove, e durante il bel tempo viene sfruttato il giardino che vorrebbero togliere per fare un parcheggio per 17 posti auto (non in più in una zona già pesantemente trafficata e senza parcheggi, ma al posto degli attuali che verrebbero tolti per rendere la strada pedonale). Durante il periodo covid, ci siamo tutti resi conto che gli spazi verdi esterni sono fondamentali per un sereno sviluppo psicofisico dei bambini e delle bambine. La realizzazione del parcheggio rientra nel progetto di riqualificazione del percorso turistico dal parcheggio di via Pietrasantina al Duomo, e finanziato con i fondi del Pnrr. Dal progetto presentato si evince che il passaggio per accedere al parcheggio sarebbe previsto creando un passo carrabile sul marciapiede, l’unico che permette a centinaia di bambini di raggiungere in sicurezza la scuola primaria Filzi, ma anche la scuola dell’infanzia attigua. La realizzazione di un parcheggio auto incentiva inoltre l’utilizzo delle stesse che producono inquinamento e non certo vanno verso una città più verde o spingono i cittadini all’utilizzo di mezzi come bici o autobus. Non meno importante la qualità dell’aria che respirano i nostri figli: avere un parcheggio attiguo al giardino che fa anche da palestra è sicuramente non opportuno. I bambini sono il nostro futuro e non possiamo permettere che un parcheggio tolga loro spazio necessario ad attività e svago in una scuola in cui i bambini passano la maggior parte del loro tempo. I genitori, insegnanti e cittadini hanno già inviato una richiesta firmata al sindaco e alle autorità coinvolte ma serve far sentire la voce di tutti per evitare che altri parchi pubblici o scolastici diventino parcheggi".