San Rossore: i 'sapori' del Parco

Sul viale del Gombo, all'inizio del sentiero dedicato a Sabrina Bulleri, sono stati finalmente ripristinati i cartelloni che illustrano flora, fauna e "i sapori del Parco". La cosa curiosa è che sul cartello riguardante le delizie gastronomiche, oltre a formaggi, salumi, ecc., compaia "la selvaggina di San Rossore è di ottima qualità". Ma non dovrebbe l'ente Parco tutelare proprio la flora e la fauna del luogo? Perlomeno la frase la reputo non di buongusto, se non, forse, per alcuni buongustai.