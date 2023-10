Rincaro biglietti autobus

Nel pomeriggio di oggi 31 ottobre 2023, trovandomi a Pisa, ho deciso di andare ad un tabacchino in centro, per acquistare dei biglietti dell'autobus extraurbano della linea Pisa-Lucca. Sono entrato dal tabaccaio e dopo aver fatto la mia richiesta, ho aspettato con il portafoglio in mano che mi porgesse i biglietti e mi dicesse la cifra che avrei dovuto pagare. Con mio estremo stupore, mi sono sentito dire una cifra spropositata per la mia richiesta, tanto è vero che anche l'esercente è rimasto allibito.



Per farla breve, un biglietto di sola andata per San Giuliano Terme, quando fino a stamattina costava 1,70 euro, mi sarebbe costato 2,90 euro. Quindi ho fatto interrompere la transazione e sono andato alla stazione dei bus per chiedere spiegazioni. Mi è stato detto che da stamattina la Regione ha comunicato l'aumento dei biglietti sia urbani che extraurbani. A me non sembra giusto anche perché la gente va anche a lavorare con l'autobus. E la questione ecologica alla Regione Toscana se la sono dimenticata?