"Dopo due settimane ancora sentieri chiusi a San Rossore"

Dopo il temporale del 18 agosto scorso, l'area boscata di San Rossore è stata chiusa al pubblico per essere messa in sicurezza da alberi e rami pericolanti. Ad oggi, esattamente due settimane dopo, i sentieri non sono ancora stati riaperti con sommo scontento di frequentatori locali e di turisti: si incominciano a trovare recensioni negative su Google, principalmente da parte di turisti stranieri che non fanno bene ne al parco ne alla Toscana. Ma quanto tempo ci vorrà per riaprire? Nessun ente o persona competente e responsabile in materia ha detto niente in proposito. Amara considerazione: se dopo il tornado Vaia, del 2018, nel triveneto ci si fosse comportati nello stesso modo, ad oggi non vi sarebbe alcun sentiero dolomitico percorribile con quali conseguenze per il turismo è facile immaginare: invece dal 2019 tutto è tornato normale, e là si trattava di centinaia di migliaia di alberi caduti!