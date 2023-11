Situazione autobus insostenibile: la denuncia di una lettrice

Stamani per l’ennesima volta, ho atteso l’autobus Navetta E al posteggio di Via Del Brennero - direzione Lungarno Pacinotti - dalle ore 7:04 alle ore 7:37 prima di incamminarmi a piedi verso il centro città.

L’orario sulla paletta alla fermata indica che le corse sono alle 7:06, alle 7:16, alle 7:36 etc. con una frequenza di 10 minuti.

Tutte le mattine è la medesima storia, quindi scuse varie come guasto non “programmabile” sono improponibili.

Improponibile è anche scusa del traffico perché, a quell’ora la mattina, si circola benissimo.

Ho un abbonamento annuale pagato regolarmente, che peraltro è anche assai rincarato rispetto allo scorso anno, e se prendo l’autobus è perché sono costretta dal momento che vengo dalla provincia e lavoro in centro città.

Mi alzo all’alba e arranco per essere presto al lavoro, rinunciando anche a portare il bimbo piccolo a scuola, organizzandomi con altre mamme, ed il risultato qual è?

Aspetto puntualmente 30/40 minuti alla fermata dell’autobus perché quest’ultimo SALTA dalle 2 alle 3 corse Tutti i giorni.

E’ regolare una situazione del genere?

Forse sarebbe più onesto e corretto scrivere sugli orari due corse in meno ma sicure.

Io non so come sono gli accordi tra Regione, Comune e Autolinee Toscane, né so chi deve vigilare sull’erogazione di tale servizio, però sicuramente qualcosa non funziona ed al solito chi ci rimette sono i cittadini che pagano profumatamente per averlo.

Segnalazione inviata da Deborah