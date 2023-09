Parco Stampace nel degrado

Gallery

















Ricordo con profondo piacere l'inaugurazione del parco Stampace a Maggio 2023. Il parco andava a riqualificare un'area molto "delicata" nel centro di Pisa. Tutti noi cittadini di Pisa abbiamo creduto che le cose potessero realmente cambiare nella nostra città ponendo fine a zone franche e degradate per riconsegnarle finalmente ai cittadini e alle famiglie. Abbiamo creduto che i nostri bambini potessero finalmente uscire e godersi questi spazi in ambienti puliti e curati, abbiamo creduto in nuovi luoghi di aggregazione per loro e per le loro famiglie. Purtroppo però, per cause ancora da chiarire il parco inaugurato da poco più di 3 mesi si presenta in totale stato di abbandono con piante ormai morte, seccate dal sole e prive di acqua, zone di prato dove ormai l'erba non esiste più e ha lasciato spazio a terra e sporcizia e altre zone dove l'erba ha raggiunto 2 o 3 metri di altezza. Io mi chiedo come sia possibile una vergogna del genere nel pieno centro cittadino, mi chiedo come sia possibile lasciare questa incuria in quello che doveva essere il simbolo della rinascita di Pisa. La prima foto si riferisce al giorno dell'inaugurazione, le altre allo stato odierno.