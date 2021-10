Spazzatura e degrado in via San Guido a Tirrenia

Gallery







Scrivo ancora per l’ormai nota isola ecologica di via San Guido 1 a Tirrenia. Qualche mese fa per affrontare i problemi che avevo segnalato il Comune ha fatto realizzare questa recinzione così da evitare che le persone gettassero la spazzatura in quell’area… A un anno di distanza la situazione dello spazio adiacente alla recinzione è questa…

Oltre a questo, lo stato in cui versa l’intera area, incluso il vicino parcheggio, è di assoluto degrado con automobili abbandonate e spazzatura in ogni dove.