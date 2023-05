Il pickleball arriva a Pisa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

IL PICKLEBALL E’ UN NUOVO SPORT IN RAPIDA ASCESA. Il pickleball è una via di mezzo tra tennis e padel ed è già molto popolare negli Stati Uniti. Ideato nel 1965, ha cominciato a prendere piede davvero durante la pandemia e ora conta in America più di 68 milioni di giocatori. In Italia è sbarcato nel 2018, e i primi tre campi sono stati costruiti in provincia di Pescara, dove ha sede l’AIP, Associazione italiana Pickleball. I campi dove giocare a pickleball in Italia sono ancora pochi, ma nel corso degli ultimi due anni sono sorti nuovi club locali in diverse regioni. COME SI GIOCA. Il pickleball è uno sport con le racchette più facile e statico del padel, meno impegnativo e più ricreativo del tennis. Si gioca su campi grandi un terzo di quelli da tennis, in doppio ma anche uno-contro-uno, con una racchetta che ricorda un po’ un tagliere e con un palla leggera e bucherellata, che quindi non raggiunge mai grandi velocità: più che potenza, ci vogliono tecnica, posizione e tempismo. E’ un incrocio tra tennis, ping pong e badminton.



QUANDO E COME E’ NATO. I due papà che lo hanno inventato nel 1965 partirono dal semplice fatto che avevano una rete da badminton ma non le racchette e nemmeno il volano. Come rete, usarono una rete da badminton, come racchette usarono alcune racchette di legno da ping pong, e come pallina ne presero una da wiffleball, uno sport simile al baseball, giocato però con palline più leggere: di plastica e bucherellate. I tre inventori pensarono a un gioco semplice da capire e facile da giocare, per tutta la famiglia. Sul perché decisero di chiamarlo proprio pickleball c’è un certo disaccordo. Una versione dice che lo scelsero n omaggio a Pickles, il cane di famiglia. Ma è più probabile che il buffo nome fu scelto in riferimento alle cosiddette “pickle boat”, con cui nel canottaggio universitario si faceva riferimento agli equipaggi composti da canottieri che non erano stati scelti dalle altre squadre, in altre parole dagli scartati. Un po’ come quello sport fatto con “scarti” di altri sport.



LA DIFFUSIONE. Nel 1967 Pritchard costruì il primo campo permanente di pickleball, negli anni Settanta – mentre in Messico nasceva il padel. Non c’è un momento preciso in cui il pickleball iniziò a uscire dalla sua nicchia, ma senza dubbio si è adattato alla pandemia meglio di molti altri sport perché richiede solo palline, racchette e una rete, e consente di fare una leggera attività fisica. L’anno della svolta è stato il 2020: i più assidui giocatori di pickleball hanno più di 65 anni, ma ultimamente stanno crescendo anche i praticanti tra gli 8 e i 34 anni, cosa che ha abbassato l’età media di tutti i partecipanti, ora di poco sotto ai 40 anni. Oltre agli over 50, 60 o 70 che ci giocano perché permette di divertirsi senza stancarsi o sforzarsi troppo, e oltre ai ragazzi che lo scoprono in contesti scolastici, in cui è proposto per la sua semplicità e immediatezza, il pickleball sta conquistando anche altri contesti. Uno è quello più agonistico, con partite parecchio più dinamiche e vivaci giocate nei tornei. Un altro contesto, anche questo molto utile alla crescita dello sport, è quello delle celebrità. il pickleball piace molto, tra gli altri, a Leonardo DiCaprio, a Reese Witherspoon, a George ed Amal Clooney.



UNO SPORT VERSATILE, FACILE DA GIOCARE ED ADATTO A TUTT.I Forse ancor più di altri sport, il pickleball riesce insomma a declinarsi in modo diverso a seconda delle necessità di chi ci gioca.

E’ FACILE: basta aver avuto una racchetta in mano una volta nella tua vita e in un’ora impari a giocarci.

E’ VERSATILE: può essere giocato con molta tranquillità (la pallina non prende mai molta velocità), ma può diventare anche agonistico (di grande precisione).

E’ ADATTO a TUTTI: all’inizio era giocato soprattutto da persone più anziane, ma si sta aprendo anche ai più giovani

DOVE GIOCARE A PISA: Il Pickleball è partito a Pisa, presso il Centro Sportivo Dream, via Belli 24. Per avere maggiori informazioni e venire a provare: 3928763260 (Guglielmo)