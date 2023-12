Continuano numerose le iniziative in memoria della dottoressa Barbara Capovani, la psichiatra rimasta uccisa in seguito a un'aggressione da parte di un ex paziente lo scorso aprile. Dopo un mese dall'intitolazione del Servizio di psichiatria diagnosi e cura di Pisa, la famiglia e l'amministrazione del Comune di Pisa hanno presentato alla città l'intitolazione alla dottoressa anche dell'area verde compresa tra Via Vittorio Veneto e le mura cittadine.

La cerimonia si è svolta in due differenti momenti: dapprima il raccoglimento e la deposizione di una corona d'alloro proprio di fronte al posto di lavoro della dottoressa, presso l'ospedale Santa Chiara, a pochi passi dalla targa apposta un mese fa; poi, in via Vittorio Veneto nei pressi dell'arco di San Zeno, l'inaugurazione della nuova vita dello spazio verde che ora porterà il nome della dottoressa. Una volontà congiunta di istituzioni locali e famiglia che 'onora il ricordo di una persona e di un medico che è rimasto nel cuore di tantissime persone', ha affermato il sindaco Michele Conti, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione.

Sul percorso interno all'area è stata inoltre installata una panchina, svelata durante la cerimonia, rossa come il colore simbolo del contrasto alla violenza sulle donne e sulla quale sono incise le parole che hanno rappresentato la missione della dottoressa Capovani nello svolgimento del suo servizio di cura: 'Voglio amore'.

Hanno presenziato anche l'assessore ai servizi demografici e alle pari opportunità del Comune di Pisa Gabriella Porcaro, insieme ad autorità civili e militari, familiari, colleghi, amici, rappresentanti dell’Azienda ospedaliero universitaria pisana e dell’Azienda Usl Toscana nord ovest.