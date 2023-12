Canottaggio, il centro cittadino diventa teatro della prima Staffetta di Natale

Il canottaggio è sbarcato in città nel pomeriggio di sabato 23 dicembre per la 1° edizione della Staffetta di Natale, una manifestazione che ha portato atleti e atlete di alcune società sportive da Toscana e Liguria a confrontarsi in una gara non competitiva su remoergometri, quattro come il numero delle squadre formate mettendo insieme vogatori di diversa provenienza a rappresentanza dei quattro quartieri storici di Pisa.

Alle ore 16, dopo la presentazione dell'evento da parte di Luca Gagetti, consigliere federale FICSF, e i saluti dell'assessore allo Sport del Comune di Pisa Frida Scarpa e dei capisquadra, il via della gara in largo Ciro Menotti: dopo un sostanziale equilibrio andato avanti per quasi tutta la durata della gara, la certezza della vittoria per la squadra di San Martino è arrivata negli ultimi trenta secondi, con l'incitamento del pubblico che nel frattempo si è affacciato numeroso.

"Questa iniziativa è un ottimo modo per saldare ancor di più il legame tra canottaggio e città, anche grazie all'idea di dare i nomi dei quartieri storici di Pisa alle squadre" ha commentato l'assessore Scarpa, che ha seguito la gara da vicino. "Abbiamo fissato l'evento il 23 dicembre per essere certi di dargli maggior risalto possibile, visto il grande passaggio di persone dalle vie del centro dovuto all'ultima corsa all'acquisto dei regali di Natale".

Gli atleti che hanno preso parte alla staffetta sono arrivati dalle società toscane Canottieri Arno, VV.F. Billi-Masi Rowing Club ASD, Canottieri Limite, Canottieri Pontedera e dal Club Sportivo Urania di Genova. La FIC (Federazione Italiana Canottaggio) e la FICSF (Federazione Italiana Canottaggio a Sedile Fisso) hanno patrocinato l'evento.