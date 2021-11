Ricerche dopo un crollo: esercitazione a Pisa per i Vigili del fuoco toscani

Giornate di esercitazione regionale organizzate dalla Direzione Vigili del fuoco Toscana, nel periodo 8-11 novembre, per testare la capacità di mobilitazione e di intervento dei moduli regionali USAR Light e USAR Medium della Colonna Mobile.

L'esercitazione è stata utile per verificare, alla luce delle procedure operative contenute nella circolare EM1/2020, la capacità di risposta dei moduli regionali, dalla mobilitazione al dispiegamento in campo sotto il coordinamento dei Posti di Comando Avanzato. E' stato attivato per l'occasione anche il Centro Raccolta e Smistamento, utile strumento per la gestione degli afflussi delle risorse operative nel teatro delle operazioni di soccorso.

Durante i quattro giorni esercitativi sono stati coinvolti più di 200 vigili del fuoco provenienti da tutti i comandi della Toscana.



Le attività operative in campo si sono svolte sia presso il simulatore di crollo presente al Comando VV.F. di Pisa, utilizzato anche per i corsi nazionali per l'abilitazione degli operatori USAR Medium, sia presso l’ex Ospedale Americano di Calambrone, già utilizzato come scenario per la classificazione INSARAG del Team USAR Heavy Italia.

Le attività hanno evidenziato una efficace preparazione degli operatori e dei team impiegati.