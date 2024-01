Un secolo di storia e di tradizioni culinarie tramandate in famiglia. Un traguardo che diventa condiviso con la città intera. Mercoledì 10 gennaio l'antica trattoria 'Il Campano' ha festeggiato i suoi primi cento anni di attività aprendo i suoi locali di via Domenico Cavalca a una celebrazione a cui hanno preso parte anche le istituzioni cittadine e Confcommercio Pisa, che hanno consegnato un riconoscimento ai due soci titolari, Giampiero Mugnai e Rita Villella.

In un momento storico segnato da una profonda crisi economica che porta alla chiusura imprese anche ben radicate sul territorio, tagliare un simile traguardo diventa un'emozione ancora più grande, che traspare dagli occhi lucidi di Rita Villella mentre commenta: "Siamo felici di questo percorso che ci ha portati fino a un anniversario così importante. Questa bella giornata di festa esiste perché, così come noi abbiamo avuto cura di portare avanti le tradizioni create nei primi anni di storia della trattoria, anche i clienti hanno creato le proprie tradizioni con noi".

Essere un'attività del centro storico di Pisa significa esserne il cuore vivo e pulsante del commercio, con una clientela anche universitaria che frequenta l'antistante piazza Sant'Omobono dalle ore dell'aperitivo fino a notte fonda. E c'è chi, dopo aver scoperto 'Il Campano' non lo ha più lasciato. Continua Villella: "Abbiamo servito ai nosti tavoli tanti ragazzi universitari che sono poi tornati portando con sè le loro ragazze, contenti di essersi potuti concedere una cena speciale con la garanzia del prestigio della nostra cucina. Ed è una gioia quando i ragazzi vengono a festeggiare qui la propria laurea e i genitori ci dicono di averci scelto perché loro stessi, anni prima, hanno festeggiato a loro volta la laurea da noi. Un grande grazie va proprio alla fiducia che ci hanno dato i clienti nel tempo".

La storia centenaria della Torre del Campano

Dal sindaco Michele Conti all'assessore al commercio Paolo Pesciatini, dal presidente di Confcommercio Pisa Stefano Maestri Accesi al direttore Federico Pieragnoli, tutti gli intervenuti alla festa per i cento anni de 'Il Campano' hanno ascoltato gli aneddoti raccontati dai titolari del locale e la storia del nome, che riporta subito a quella ancora più antica della torre omonima duecentesca appartenente alla corporazione dei Caciai o Caciaioli. Alla fine del 1700, grazie al granduca Pietro Leopoldo, la torre iniziò a scandire le ore segnando ogni mattina alle 7.30 con i suoi rintocchi l’inizio delle lezioni, da qui il nome dato “Torre del Campano”.

Nel 1880 alla base della torre la famiglia Grazzini, che lì abitava, aprì un negozio di generi alimentari che nel 1923 divenne pizzicheria e 'Trattoria con mescita di vini', come documentato dalla foto storica all'interno del ristorante sotto la quale è avvenuta la cerimonia di consegna del riconoscimento.



Giampiero Mugnai con la sua famiglia e Rita Villella dall’inizio degli anni '90, pur giovanissimi all’epoca, hanno preso in mano le redini dell'attività dando maggiore importanza ai vini del territorio e mettendo a disposizione dei loro clienti, provenienti da tutto il mondo, una delle cantine più fornite della zona, oltre che specializzarsi sulle carni alla griglia.

Oggi il ristorante si è spostato di pochi metri rispetto alla sua locazione originaria; ciò che non cambia sono l'impegno e la passione profusi nella ristorazione di qualità, al punto da far diventare 'Il Campano' un punto di riferimento sul territorio.