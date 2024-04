I lavori per completare un nuovo segmento della Ciclopista del Trammino, che collega Pisa al Litorale, sono giunti al termine. L’intervento è stato realizzato dal Comune di Pisa tramite finanziamenti dai fondi del PNRR per un totale di 900mila euro e riguarda il tratto della ciclopista che arriva dentro l’abitato di Pisa, nel quartiere di Porta a Mare. Grazie a questa opera, è stato possibile stabilire un collegamento ciclabile tra Porta a Mare e La Vettola, unendo via Viaccia all'incrocio con via Livornese, per una lunghezza totale di circa 1,5 chilometri. Nella mattina giovedì 11 aprile, il nuovo tratto, già percorribile da ciclisti e pedoni da circa due settimane, è stato inaugurato con la partecipazione dell'assessore alla Mobilità del Comune di Pisa, Massimo Dringoli.

Il nuovo tratto della pista ciclabile ricade sul vecchio tracciato del tram su rotaie, attivo fino agli anni ’60 e che collegava la città di Pisa al suo litorale. I tratti realizzati della Ciclopista del Trammino sono il tratto principale dalla ex Stazione di Piazza S. Antonio fino a Marina di Pisa, passando per La Vettola, inaugurato nell’estate 2020 e la parte che va dalla Stazione di Marina al Bagno Lido a Tirrenia, inaugurata ad aprile 2022. Il nuovo tratto di pista ciclabile realizzato a Porta a Mare ha una larghezza pari a 3 metri e sostituisce la vecchia linea del trammino per una lunghezza di circa 1500 metri.

L’intervento ha previsto la rimozione dei vecchi binari esistenti per consentire la corretta messa in opera del nuovo tracciato. Dal punto di vista costruttivo il fondo stradale della pista è stato realizzato mediante la formazione di strato di 30 cm in stabilizzato a calce sopra il quale è stato posato uno strato di Binder e successivo strato di asfalto natura. Il nuovo pacchetto stradale è contenuto da lamierini in Corten posti da entrambi lati e idoneamente fissati nel terreno.