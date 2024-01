Un residente del quartiere pisano di San Giusto ha segnalato a PisaToday la pericolosità di una strada, in un tratto in cui lo sbocco di una strada di una corte interna si incrocia con via Pasquale Pardi. Questa è l’ampia strada che collega via dell’Aeroporto alla rotatoria che porta presso lo scalo aeroportuale pisano, accogliendo automobilisti in transito da e per il ‘Galilei’ e quelli che escono dalla superstrada per entrare in città scendendo dall’uscita ‘Pisa Centro’.

La segnalazione è arrivata a PisaToday sotto forma di una mail che il nostro lettore aveva già inviato a Pisamo a metà dicembre, senza ottenere risposta, dopo un incidente che aveva coinvolto la madre proprio sul tratto di strada segnalato: “Mia madre è stata investita da un'auto, mentre attraversava regolarmente su quelle strisce pedonali con i nostri tre cani al guinzaglio. Lei è rimasta miracolosamente illesa, uno dei cani invece è morto”. Questo episodio è il più grave tra quelli accaduti nell’esperienza del nostro lettore, ma più volte il tratto di strada si è rivelato fatale anche per gli animali che vivevano nella corte: “Negli ultimi anni, sono stato costretto a rimuovere dalla carreggiata diverse carcasse di animali, in particolare gatti, molti dei quali erano miei animali domestici”.

Il residente si è così rivolto a Pisamo chiedendo di intervenire tramite “l'installazione di un dosso, un dissuasore, segnalatori luminosi, segnaletica orizzontale e verticale, e tutto ciò che con le vostre competenze riterrete più opportuno con la finalità di ridurre la velocità e le possibili distrazioni degli automobilisti in transito”.

La richiesta è seguita da una disponibilità attiva del residente del quartiere a contribuire economicamente, per le sue possibilità, alla realizzazione di queste opere, per una situazione ritenuta ormai insostenibile dagli abitanti dell’area di cui il lettore si è fatto portavoce: “Io ho trent'anni, sono in forma, ho i riflessi pronti e conosco la pericolosità di quelle strisce pedonali, nonostante questo ho paura ad attraversare. Lascio alla vostra immaginazione quanto possa aver paura per tutti gli altri che ne usufruiscono. Sdraiata a bocca aperta sull'asfalto poteva esserci mia madre, potevo esserci io, potevano esserci i bambini che vivono nella mia corte quando tornano da scuola in bicicletta, la mia vicina quando esce a fare la passeggiata con la badante, mio nipote quando lo accompagno al parco giochi che si trova a 50 metri o una delle tante mamme col passeggino che vanno ad aspettare il bus alla fermata”.

L’urgenza di ottenere una risposta da parte dell’azienda e una misura che sia un deterrente efficace per l’eccessiva velocità dei mezzi in transito su via Pardi è tale da portare il cittadino a concludere così l’appello:”Se sarà necessaria una raccolta firme per incoraggiare e velocizzare l'approvazione di tale misura da parte dell'Assessorato comunale competente, sarò tempestivo nel fornirvela”.