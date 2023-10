Internet Festival, al via la nuova edizione. Focus sull'intelligenza artificiale

Un tuffo nel futuro del mondo e delle nostre società: questo è ciò che ogni anno porta in scena l'Internet Festival, che per la sua tredicesima edizione sceglie 'Artificiale' come parola chiave.

Da anni la transizione digitale è ormai in corso, ma la sua velocizzazione è stata notevole soprattutto da pochi mesi a questa parte, quando numerosi software di intelligenza artificiale sono divenuti alla portata di ogni device, con le loro potenzialità e i loro rischi. Tra dibattiti, dimostrazioni, workshop e installazioni artistiche dislocati in venti punti della città, Internet Festival quest'anno offrirà in quattro giornate (da giovedì 5 a domenica 8 ottobre) un viaggio a 360 gradi nel quale iniziare a prendere consapevolezza di queste tecnologie che cambieranno fortemente il mondo già veloce in cui viviamo.

All'inaugurazione di giovedì 5 ottobre presso Logge di Banchi presenti numerosi rappresentanti di istituzioni ed enti di ricerca che hanno ribadito l'importanza di avere come sede di tale evento Pisa, la città da cui è partito il primo segnale internet il 30 aprile del 1986: il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani; il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo; gli assessori regionali a Innovazione e Istruzione, Stefano Ciuoffo e Alessandra Nardini, il sindaco di Pisa, Michele Conti e il presidente della provincia, Massimiliano Angori. Hanno partecipato al taglio del nastro anche Anna Vaccarelli per il CNR e i rettori di Università di Pisa, Scuola Superiore Sant’Anna e Scuola Normale Superiore.