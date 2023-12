L'edizione 2023 del 'Presepio che cresce' di Nicosia, frazione del comune di Calci, segna il quarto di secolo. La tradizione è nata in occasione del Natale 1999 da un'idea di Bruna e Libera Lupetti, che con le loro forze hanno iniziato a proporre ogni anno un presepe con personaggi creati a mano, ospitato nella Chiesa di Sant'Agostino di Nicosia. I personaggi del presepe sono cresciuti in numero di anno in anno - da qui il nome dell'iniziativa - parallelamente alla sua notorietà, tanto da diventare meta turistica negli ultimi anni.

Il 16 dicembre si è tenuta l'inaugurazione, durante la quale il Comune di Calci, che patrocina l'iniziativa, ha premiato con una medaglia Bruna e Libera Lupetti per la loro dedizione e la capacità di appassionare e coinvolgere una intera comunità che adesso si riunisce ogni anno tutti i sabati fin dal mese di ottobre per realizzare il nuovo 'Presepio che cresce'. Durante la serata inaugurale è stato inoltre rivelato il nuovo personaggio creato per l'edizione 2023: il Tessitore.

Le festività natalizie rappresentano così da qualche anno uno dei momenti di maggior passaggio a Nicosia e davanti al convento adiacente alla chiesa, da anni in stato di abbandono, ravvivandolo grazie alla collaborazione tra i volontari del gruppo della parrocchia di Sant'Agostino e l'associazione 'Nicosia nostra' che si organizzano su turni per permettere le visite al 'Presepio che cresce' e lavorando braccio a braccio con Bruna e Libera Lupetti per migliorarlo ogni anno.

L'accesso è libero con la possibilità di lasciare un'offerta: il ricavato andrà in parte alla comunità parrocchiale per coprire le spese di realizzazione dell'opera e in parte all'associazione 'Respirando', rete con sede legale a Pisa che opera sul territorio nazionale sostenendo le famiglie di bambini medicalmente complessi, cioè bambini affetti da malattie che li costringono a dipendere da dispositivi medici e tecnologici più o meno invasivi per condurre la loro vita quotidiana.

Orari di apertura del 'Presepio che cresce' - Chiesa di Sant'Agostino di Nicosia (Calci):

- lunedì 25 dicembre dalle ore 16 alle ore 19

- da martedì 26 dicembre 2023 a domenica 7 gennaio 2024 dalle ore 15 alle ore 18