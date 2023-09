Palazzo Blu, inaugurata la mostra 'Le Avanguardie: capolavori dal Philadelphia Museum of Art'

Palazzo Blu ha aperto al pubblico la mostra 'Le Avanguardie: capolavori dal Philadelphia Museum of Art' nel primo pomeriggio di giovedì 28 settembre, rivelando per l'occasione la veste rinnovata delle proprie sale.



La mostra, visitabile fino al 7 aprile 2024, vede esposti circa cinquanta tra dipinti e sculture a firma di venti artisti europei della prima metà del '900, tra cui Matisse, Mondrian, Klee, Ernst e Gris, tutti nomi i cui lavori non sono mai stati ospitati prima d'ora nel palazzo d'arte pisano.

Durante l'inaugurazione, avvenuta nella mattinata di giovedì 28 settembre con la conferenza stampa, ha preso parola il presidente di Palazzo Blu Cosimo Bracci Torsi che ha introdotto gli interventi di varie personalità legate a enti partecipanti all'organizzazione della mostra: dalle istituzioni con il sindaco di Pisa Michele Conti e il suo auspicio "che la mostra abbia il consueto successo di pubblico e che serva a rafforzare ulteriormente il rapporto fra Palazzo Blu e la città di Pisa" al presidente della Fondazione Pisa Avv. Stefano Del Corso, dall'amministratore delegato di Mondo Mostre Simone Todorow di San Giorgio al curatore del Philadelphia Museum of Art Matthew Affron e al consulente e co-curatore Stefano Zuffi.