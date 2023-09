La Pisa Fancy Women Bike Ride colora la città all'insegna di mobilità sostenibile ed empowerment femminile

Un corteo in bicicletta colorato, eccentrico e festoso è quello che nel tardo pomeriggio di domenica 17 settembre ha attraversato la città partendo da Piazza Vittorio Emanuele II e che, proseguendo lungo corso Italia, lungarno Mediceo e lungarno Buozzi, ha poi sfilato lungo il viale delle Piagge fino a raggiungere il nuovo ponte ciclopedonale di Riglione.

Si tratta della Fancy Women Bike Ride, la pedalata lenta organizzata dalle donne per le donne che promuove la bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile. L'evento ha avuto luogo all'interno della Settimana europea della mobilità organizzata dal Comune di Pisa, ma nasce in Turchia nel 2013 dall'idea di due amiche e da allora si svolge in contemporanea in varie città del mondo ogni terza domenica di settembre. Per Pisa quest'anno è stata la terza edizione, grazie all'intraprendenza dell'organizzatrice Elena Mancuso, titolare del negozio 'Smile & Ride' di via Mascagni, e ha visto un'adesione di circa cento donne e ragazze che hanno fatto della bicicletta il loro mezzo di trasporto principale per spostarsi in città.

Hanno partecipato, in rappresentanza dell'amministrazione comunale, l'assessore alle Pari opportunità Gabriella Porcaro e l'assessore alla Mobilità urbana ed extraurbana Massimo Dringoli.