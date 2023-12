Inaugurato il progetto 'Corridoi universitari pisani' con la prima studentessa internazionale

L'Università di Pisa nel pomeriggio di giovedì 21 dicembre ha presentato nell'Aula Magna del Palazzo della Sapienza il progetto di Ateneo 'Corridoi universitari pisani', accordo stretto l'estate scorsa in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio di Livorno e Pisa OdV.

L'obiettivo del progetto è quello di contribuire alla qualità della formazione universitaria di studenti e studentesse - ammessi ai corsi di laurea magistrale in lingua inglese - provenienti da Paesi in stato di guerra o di conflitto civile o dove si verificano gravi violazioni dei diritti umani. Per fare ciò, il progetto prevede l’erogazione di ulteriori fondi per la frequenza ai corsi rispetto a quelli già stanziati dall'Ateneo.

Durante la presentazione sono intervenuti rappresentanti d'ateneo, dal Rettore Riccardo Zucchi ai professori Marco Avvenuti, responsabile scientifico del progetto e Giovanni Federico Gronchi, prorettore per la cooperazione e le relazioni internazionali. Hanno preso parola anche rappresentanti della Comunità di Sant'Egidio e di Pisa OdV oltre che la prima studentessa internazionale, la dottoressa Zahra O., arrivata a Pisa dall'Iran grazie all'avvio del progetto per specializzarsi nel corso di laurea magistrale Artificial Intelligence and data engineering, e che ha parlato anche ai microfoni di PisaToday.