Un'esposizione che ripercorre una storia affascinante e sconosciuta per le nuove generazioni, rimettendo al centro l'importanza avuta dalla città di Pisa nell'ambito delle telecomunicazioni. Si tratta della mostra 'Storia della telefonia a Pisa dal 1884', organizzata dall’associazione 'Seniores Alatel TelecomItalia- sezione di Pisa', con il patrocinio del Comune di Pisa. La mostra, a cura di Marcello Cecconi, rimarrà aperta fino al 23 marzo prossimo con ingresso libero nell'atrio di Palazzo Gambacorti, dove si è tenuta l'inaugurazione nella mattina di sabato 16 marzo

La storia della telefonia pisana ha come punto d'inizio l'anno 1884, come testimonia il primo contratto telefonico della città di Pisa, datato 16 marzo 1884, esattamente 140 anni fa. Nel documento Luigi Bosi scrive ai notabili della città di avere ottenuto le concessioni da parte del Governo e di poter 'impiantare in questa città un servizio telefonico per uso dei privati e delle pubbliche amministrazioni'. Con passione e rigore, il curatore Marcello Cecconi ha illustrato ai visitatori e alla presidente della Commissione Cultura del Comune di Pisa, Virginia Mancini, l'evoluzione del settore della telefonia dalle origini fino a oggi. Inclusi quegli intrecci magari non noti tra le vicende pisane e quelle italiane del settore, mettendo in esposizione documenti e cimeli che ormai costituiscono un pezzo di storia che le nuove generazioni, di nativi digitali, possono toccare con mano solo in occasioni come queste.

"Da tempo coltivavo l'idea di realizzare questa esposizione - ha dichiarato Cecconi - e ora che si è concretizzata vorrei ampliarla con un nuovo appuntamento a ottobre 2024 nel quale aggiungere tantissimo altro materiale, tra oggetti e documenti, in modo da diffondere la storia delle telecomunicazioni che proprio da Pisa ha visto lanciare la prima trasmissione radiotelegrafica con Marconi, e avvicinare i più giovani che non conoscono altro modello di telefono che lo smartphone".

Durante tutta la cerimonia di inaugurazione è stato presente uno sportello di Poste Italiane che ha effettuato il sevizio di annullo filatelico ai richiedenti.