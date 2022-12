Influenza e Covid in Toscana, l'assessore Bezzini: "Situazione sotto controllo, vaccino importante"

L'assessore regionale alla Salute tranquillizza sulla situazione in Toscana in un momento in cui influenza e Covid mettono a dura prova i sistemi sanitari del Paese

Aumentano le persone colpite dall'influenza, in Italia e in Toscana. Secondo l’ultimo rapporto Influnet, nella prima settimana di dicembre i casi stimati in Italia sono arrivati a quota 943mila, con un’incidenza salita a livello nazionale a 16 influenzati ogni 1.000 assistiti, in aumento di 3 punti rispetto alla settimana precedente.



In Toscana l’incidenza è stata ancora maggiore, 17,3 casi ogni 1000 assistiti, appena al di sotto della soglia di massima intensità già superata in Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Umbria e Abruzzo. Se si considerano anche i malati di Covid, i positivi in Toscana sono attualmente 73mila di cui 600 sono ricoverati in ospedale, il sistema sanitario è messo a dura prova ma tiene, secondo l’assessore regionale alla Salute Simone Bezzini.

(videoservizio Toscanamedia)