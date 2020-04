Fase 2 dal 4 maggio, ma restano chiusi bar, ristoranti, parrucchieri e centri estetici

Coronavirus: ristoranti, bar, parrucchieri ed estetisti chiusi fino a giugno

„

Chi sperava di tornare presto a fare colazione al bar, ad andare in pizzeria e a dare un taglio a capelli ormai senza forma deve ancora attendere un po'.

"Il primo giugno vorremmo riaprire i bar, le ristorazioni, centri estetici e parrucchieri", ha infatti annunciato domenica sera, nel corso della conferenza stampa sulla fase 2, il premier Giuseppe Conte. Dal 18 maggio invece riapriranno il commercio al dettaglio e i musei.

C'è ancora da attendere quindi, come ampiamente previsto, per andare al bar o al ristorante. In attesa della loro riapertura viene confermata, a partire dal 4 maggio, la possibilità di fare ristorazione con le modalità di vendita da asporto oltre che a domicilio. Una possibilità già attiva in Toscana da venerdì 24 aprile, grazie ad una ordinanza del governatore Enrico Rossi.

Il consumo non deve avvenire all'interno del locale, né al suo esterno devono formarsi assembramenti in cui non si rispetta la distanza fra le persone. "Si dovrà entrare uno alla volta - ha spiegato Conte - rispettando la fila, le distanze, con i dispositivi di protezione".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“