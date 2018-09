Tutti pazzi per il 'bubble tea', scorte finite: il locale chiude

"In questi giorni siamo stati letteralmente presi d'assalto, tanto da finire i prodotti del magazzino ed essere costretti, in attesa di rifornimenti, a chiudere l'attività". Parla di un successo "soprendente, inatteso e travolgente" Paolo Vecchia, il titolare di 'Bobble Bobble Pisa' il nono punto vendita italiano di una catena di franchising, ideata da tre giovani lucchesi, che si occupa di 'bubble tea', una bevanda a base di tè verde o nero, aromatizzato a gusti di frutta e non, con all'interno delle palline di frutta gommose. L'inaugurazione del locale, che si trova in lungarno Mediceo, si è svolta venerdì scorso.

"Per tutto il giorno - afferma l'imprenditore di origini milanesi già titolare di un punto vendita simile a Empoli - sono state tantissime le persone che hanno fatto la fila per assaggiare il nostro prodotto, un numero almeno quattro volte superiore a quelle che erano le nostre attese. Una situazione che si è ripetuta anche nei giorni successivi, in particolare sabato e domenica, fino a che ieri (mercoledì 19 settembre ndr), abbiamo finito tutte le scorte del magazzino e siamo stati costretti a chiudere il negozio".

Un successo che si spiega considerando diversi fattori. "Il prodotto piace - afferma Vecchia - incuriosisce e sicuramente sta vivendo un momento di 'boom'. Siamo inoltre stati bravi a promuovere l'apertura del punto vendita attraverso i social e i vari strumenti che il web ci mette a disposizione. Devo poi ringraziare anche PisaToday per l'articolo che ha pubblicato prima dell'apertura: abbiamo fatto un sondaggio tra i nostri clienti per capire come avessero scoperto dell'esistenza del negozio e devo dire che un bel pò lo hanno scoperto attraverso il vostro articolo".

Per la riapertura bisognerà ora attendere ancora qualche giorno. "Riapriremo nel corso della prossima settimana, tutto dipenderà da quando avverrà la consegna dei prodotti da parte dei nostri fornitori".