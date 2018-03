Aggressione a La Pergoletta: individuato il responsabile

E' stato individuato e denunciato alla Procura della Repubblica il responsabile dell'aggressione di lunedì mattina, 12 marzo, alla titolare del ristorante La Pergoletta di via delle Belle Torri, Daniela Petraglia, finita in ospedale con una brutta frattura alla mano sinistra.

Si tratta di un giovane straniero di 21 anni.

La vicenda aveva destato profondo sconcerto in città visto che si inserisce, ma stavolta ci sono anche le conseguenze fisiche per la ristoratrice, nella serie di furti a raffica contro le attività commerciali, in primis bar e ristoranti, che ogni mattina devono fare i conti con un bollettino di guerra. A dare l'annuncio del furto (e aggressione) a Daniela Petraglia era stata la presidente di Confcommercio Pisa Federica Grassini proprio nel corso dell'incontro del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica riunito in Prefettura per cercare soluzioni all'escalation di colpi in locali e negozi (aumentati, si dirà nella riunione, del 5% nel territorio di Pisa comune e del 9% in provincia).

La titolare de La Pergoletta si era ritrovata a subire due colpi a distanza ravvicinata. La mattina di lunedì, all'arrivo nel ristorante, la brutta sorpresa della porta di ingresso principale forzata con un piede di porco, mentre all'interno del locale mancavano bottiglie, vario materiale, oltre che alcune centinaia di euro dal fondo cassa. Inoltre, quasi a prendersi gioco della ristoratrice, addirittura c'erano resti di cibo ("hanno avuto pure il tempo di mangiare e bere durante il furto" aveva sottolineato Petraglia).

Ma non era finita qui. Mentre la ristoratrice stava sistemando il locale, alcuni rumori l'avevano attirata nel magazzino. Qui aveva trovato un uomo intento a trafugare bottiglie, forse approffittando di un momentaneo allontanamento del fabbro che stava cambiando la serratura alla porta (il primo ladro, quello notturno, aveva infatti rubato tutte le chiavi interne del ristorante). La reazione del malvivente era stata violenta e aveva scaraventato la ristoratrice a terra, con la conseguente frattura della mano. Alcune persone che erano nel ristorante per esprimere solidarietà alla Petraglia avevano tentato di fermarlo senza successo.

Il ladro è riuscito ad evitare la presa anche di alcuni passanti che si sono imbattuti per strada nella sua fuga, tra di loro anche un Carabiniere libero dal servizio, che ha ricordato i tratti salienti dell'uomo.



Da qui sono scattate le indagini dell'Arma con la Stazione Carabinieri di Pisa che ha indirizzato le ricerche su alcuni pregiudicati: il 21enne è stato così identificato come l'autore del fatto e denunciato per rapina.