Teatro Verdi, il Comune ci ripensa: 'ritornano' i 100mila euro di fondi tagliati in precedenza

Dovrebbe arrivare oggi, 14 febbraio, l'integrazione di 100mila euro del contributo Comunale trasferito al Teatro Verdi di Pisa. E' quanto riferito dalla presidente della Fondazione Teatro Verdi, Patrizia Paoletti Tangheroni, sentita ieri in Commissione Cultura. Al centro della riunione il taglio dei trasferimenti deciso alcune settimane fa dall'amministrazione comunale con l'approvazione del bilancio preventivo 2020-2022. Contributi che, con l'approvazione del documento, erano passati da un milione e 550 mila euro stanziati nelle annualità precedenti a un milione e 450 mila euro previsti per il 2020, con un taglio quindi di 100mila euro. Una vicenda che era stata denunciata dal Partito Democratico e dai sindacati Slc/Cgil e FISTeL/Cisl.

"Siamo sempre stati molto tranquilli - ha affermato Paoletti Tangheroni - perchè avevamo più volte avuto rassicurazioni da parte del Sindaco che ci sarebbe stata un'integrazione del contributo: per questo avevamo preparato la programmazione degli spettacoli del 2020 sulla base di un trasferimento comunale di 1 milione e 550 mila euro. Il capo di gabinetto del Sindaco mi ha informato che già nella giornata di domani (oggi per chi legge) arriveranno i 100mila euro mancanti".

Nel corso dell'audizione Paoletti Tangheroni ha anche sottolineato come da quando si è insediata nel ruolo di presidente "abbiamo cercato di sprovincializzare il teatro e ci siamo riusciti. Il nostro direttore artistico è entrato a far parte di una commissione europea per selezionare talenti. Abbiamo ristabilito il rapporto con l’Accademia nazionale drammatica Silvio d’Amico di Roma. Continuiamo a organizzare e coordinare una scuola estiva di Teatro a San Miniato, dove ogni anno arrivano scuole di teatro da tutta Europa".