Edilizia scolastica a Cascina, l'assessore Sbragia: "Decreto corretto dalla Regione, autogol clamoroso di Leu"

Il tormentone di fine estate che accusa il Comune e gli uffici di Cascina di aver perso un finanziamento per una scuola è talmente paradossale che rasenta, per noi, il sorriso, perché si basa su un errore ed un refuso di una delibera regionale.

Il comune di Cascina ha ottenuto uno straordinario finanziamento di 1.460.000 € per l'efficientamento energetico delle sue scuole primarie, encomiabili gli uffici che hanno ottenuto tale risultato.

Sono stati presentati sei progetti e sei ne sono stati approvati. Nessun progetto è stato escluso, nessun progetto doveva essere integrato tramite pec.

Il decreto definitivo della Regione Toscana n° 12838 del 7/8/2018 corregge infatti l’errore del decreto 12534 del 31 luglio usato da LeU come base dei suoi articoli contro l’amministrazione cascinese, bastava leggere il decreto correttivo per comprendere la verità dei fatti ed evitare un autogol così clamoroso.