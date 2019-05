Domenica 26 maggio, dalle 7 alle 23, si vota per il rinnovo del Parlamento Europeo, oltre che per l'elezione del sindaco in 26 Comuni della provincia di Pisa.

Ecco la nostra guida al voto per le Europee, con le istruzioni per esprimere le proprie preferenze, le liste, i candidati e i documenti richiesti alle urne.