Elezioni, domenica alle urne: la diretta della giornata di voto

Si sono aperte alle ore 7 di oggi, domenica 26 maggio, le urne per votare per le elezioni europee e amministrative. I seggi resteranno aperti fino alle ore 23.

Dopo la chiusura delle urne inizierà lo scrutinio delle schede delle elezioni europee, mentre alle 14 di lunedì 27 maggio è previsto lo spoglio per le comunali nei Comuni in cui si vota per eleggere il nuovo sindaco.

LA DIRETTA DELLA GIORNATA DI VOTO

ORE 12.30. Ufficiali i dati dell'affluenza alle ore 12

ORE 7. Urne aperte: elettori al voto per le Europee e le Amministrative

Per le europee gli elettori sono chiamati ai seggi per scegliere gli eurodeputati che formeranno il Parlamento Europeo. La Toscana fa parte della circoscrizione centro e agli elettori sarà consegnata una scheda di colore rosso.



Oltre a votare per i candidati all'Europarlamento, gli elettori di 26 Comuni della provincia di Pisa sono chiamati alle urne per scegliere il nuovo sindaco e i componenti del Consiglio comunale.

