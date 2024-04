Un ospite 'speciale' è stato ricevuto in Comune a Montopoli. Soltanto poche settimane fa il cane Lupin è stato protagonista di numerosi avvistamenti, segnalazioni e post sui social. Qualcuno lo aveva abbandonato vicino alla Fi-Pi-Li e lui continuava a vagare intorno alla superstrada in cerca dei suoi padroni, mettendo in pericolo la propria vita e quella di tanti automobilisti. Dopo giorni di ricerche finalmente Lupin si è fatto avvicinare consentendo la cattura, il passaggio al canile per le visite di routine e la procedura per l’adozione. Adesso vive con Enrico Fogli, un uomo che fin dai giorni delle ricerche aveva espresso il desiderio di poterlo avere con sé.

"Grazie a Enrico Fogli questa è stata una storia a lieto fine - hanno detto il sindaco Giovanni Capecchi e il vicesindaco Linda Vanni - a nome dell’amministrazione comunale, vogliamo esprimere gratitudine a Enrico come simbolo di tutte quelle persone che adottano un animale abbandonato donandogli una casa e una famiglia. Grazie a tutti i volontari e le volontarie, in particolare a Federica, Gaia e Sara, che hanno seguito la storia di Lupin e che ogni giorno si prendono cura dei nostri amici animali e grazie al canile di Lajatico e all’associazione Amici a quattro zampe, guidata dalla dottoressa Rossella Prosperi, per il grande lavoro che svolgono con dedizione e passione".

Per prendere Lupin è stata fondamentale la collaborazione di altri due protagonisti animali: Edgar e Teo i cani di Carmelo Barone. "Ogni mattina - racconta Barone - esco per una passeggiata con i miei cani e in quei giorni di avvistamenti abbiamo incontrato più volte Lupin. Edgar e Teo un giorno sono riusciti a portarlo verso un angolo di una casa consentendoci di mettergli il guinzaglio e di chiamare i vigili per la presa in carico".

Una storia utile per sensibilizzare contro gli abbandoni e ricordare le buone pratiche da seguire quando ci si trova in situazioni simili. "Anni fa Montopoli aveva una situazione critica per quanto riguarda il numero dei cani presenti al canile, 80 cani alla Cappuccina e una ventina a Montespertoli - ha raccontato Rossella Prosperi - grazie al grande lavoro svolto dalle volontarie adesso contiamo un solo cane, Aron, e tre gatti. Esempio di come la collaborazione tra associazioni e amministrazioni comunali sia fondamentale affinché gli animali possano trovare presto una nuova casa".

Cosa fare quindi se si vede un animale in difficoltà? Dalle 8 alle 20 contattare la polizia municipale 0571 466401 e i carabinieri dalle 20 alle 8, saranno loro poi ad attivare le associazioni competenti che hanno le convenzioni con il Comune per la cattura, la custodia e le cure dell’animale. In orari di apertura contattare l’ufficio ambiente del Comune di Montopoli al numero 0571 449856. E' importante non spaventare l’animale con l’intento di allontanarlo e non dargli da mangiare. I post sui social possono essere utili, ma non devono sostituire le segnalazioni alle autorità competenti.