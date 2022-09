Canile Soffio di Vento, Open day domenica 16 ottobre

Open Day domenica 16 ottobre al canile Soffio di Vento, località Ospedaletto. Dalle 15 alle 18 sarà possibile visitare la struttura assieme agli operatori ed ai volontari in modo da conoscere da vicino gli animali ospitati al suo interno. Ben accetti, hanno sottolineato i gestori, guinzaglieria e masticativi vari. Ammessi ovviamente i cani, "ma valutate attentamente se riescono a stare senza stressarsi in un ambiente abbastanza affollato di persone e di altri cani. Facciamo per il loro benessere", hanno sottolineato dal canile.

"Dalle 15 alle 18 di domenica 16 ottobre, il canile apre le porte a tutti - si legge sulla pagina Facebook del canile Soffio di Vento -. A tutti quelli che non sono mai stati in un canile. A tutti quelli che non hanno mai avuto un cane. A tutti quelli che vogliono informarsi sui cani e le adozioni. A tutti quelli che hanno un cane e ne vogliono un'altro. A tutti quelli che, purtroppo l'hanno perso, e cercano un'altro peloso da compagnia. A tutti quelli che hanno già adottato da noi e vogliono venirci a salutare. A tutti i bambini. E infine a tutte quelle persone che sono persone, indipendentemente dal sesso, razza, età, religione, orientamento sessuale e qualsiasi altra "discriminante" che viene creata da questa società. Perché il canile è un luogo di accoglienza, riparo e di riscatto".