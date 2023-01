Perché i gatti amano le scatole: tutti i motivi

Chi in casa ne ha almeno uno lo sa bene. Ai gatti piace moltissimo accomodarsi dentro alle scatole di cartone, tanto da preferirle, il più delle volte, alle comode cucce magari pagate anche decine e decine di euro. Questa "strana" passione, tuttavia, ha ragioni ben precise: andiamo a scoprirle.

Istinto

I gatti sono animali predatori e, in quanto tali, sorprendono le loro prede con agguati improvvisi. In casa, le scatole rappresentano il luogo ideale in cui nascondersi sottraendosi così agli occhi del "nemico" e cercare sicurezza.

Antistress

Per i gatti la scatola costituisce un riparo sicuro in cui rifugiarsi nei momenti di particolare stress. Uno studio dell'Università di Utrecht (Olanda) sugli esemplari di un gattile ha dimostrato che i mici a cui viene lasciata una scatola si ambientano meglio al nuovo ambiente e si dimostrano più disponibili alle interazioni con gli umani.

Via dai probemi

Rispetto ad altre specie più gregarie, i gatti tendono ad evitare il più possibile gli scontri diretti e le situazioni conflittuali. Nei momenti in cui percepiscono ostilità o attenzioni eccessive, le scatole rappresentano una "zona franca" in cui rifugiarsi fino a quando le acque non si saranno calmate.

Calduccio

Più piccola è la scatola, più i mici proveranno a entrarci. Il motivo potrebbe avere a che fare con la temperatura ambientale: quella ideale per i gatti è di 30-36 gradi, almeno 10 gradi più alta della nostra. E il cartone - specie quello da imballo - è un perfetto isolante.