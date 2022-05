Gattini appena nati abbandonati sul marciapiede: salvati

Due piccoli gatti nati da poche ore, abbandonati sul marciapiede in pieno centro, con ancora il cordone ombelicale, sono stati segnalati questa mattina alla Polizia municipale di Pisa.

L'agente della sala operativa del Comando di via Battisti ha subito attivato le Guardie Zoofile N.O.G.R.A. e gli operatori del canile 'Soffio di Vento' per un intervento congiunto, che ha portato al recupero e messa in sicurezza dei due piccoli felini.I due gattini sono stati trasportati al gattile di Marina di Pisa dove sono stati affidati ad una esperta volontaria balia, che se ne prenderà cura fino al loro svezzamento.