Decathlon, orario prolungato e promozioni speciali per il via dei saldi estivi

Inizieranno giovedì 6 luglio i saldi estivi, appuntamento da non perdere per coloro che desiderano fare acquisti a prezzi scontati approfittando delle speciali promozioni. Per l'occasione il Decathlon di Cascina offrirà ai suoi clienti la possibilità di usufruire di due ore di shopping in più: nelle giornate del 6, 7, 8 e 9 luglio il punto vendita rimarrà infatti aperto dalle 8 alle 21 con orario continuato rispetto al consueto 9-20. I possessori di carta Decathlon o app, in questo periodo, potranno inoltre usufruire di un ulteriore vantaggio ricevendo doppi punti su ogni acquisto effettuato.