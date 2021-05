"La Fiera di Sant'Ubaldo si farà l'ultimo fine settimana di maggio"

Si svolgerà nell’ultimo fine settimana di maggio la tradizionale Fiera di Sant’Ubaldo sul viale delle Piagge. L’annuncio arriva dal presidente pisano Anva Confesercenti Mirco Sbrolli e dal responsabile fiere Marco Marinai, dopo il via libera del Comune: "Dobbiamo ringraziare l’amministrazione comunale ed in particolare l’assessore Pesciatini e l’architetto Marco Guerrazzi per aver accordato il recupero di questo tradizionale appuntamento fieristico pisano dopo il rinvio nello scorso fine settimana". Sbrolli e Marinai proseguono: "Il Comune di Pisa che ha fatto ripartire le fiere consentendo a questi colleghi di tornare dietro il loro banco dopo quasi un anno mezzo di inattività. Con Sant’Ubaldo ed il prossimo via libera di tutte le fiere previsto il 15 giugno si aprirà un ricco cartellone di eventi in cui gli operatori dimostreranno come sia sempre stato possibile lavorare all’aria aperta in totale sicurezza nel pieno rispetto dei protocolli sanitari".