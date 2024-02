Posto barca a Bocca di Serchio: aperto il bando 2024-2028

C'è tempo fino alle 17.30 del prossimo 27 febbraio per fare domanda per un posto barca a Bocca di Serchio, partecipando al bando per l’assegnazione di posti barca lungo il Fiume Serchio, nell'area demaniale, in località Case di Marina periodo 2024-2028. L’importo del canone di assegnazione per l'anno 2024 è il seguente:

- 432 euro per posto barca per diportisti con ormeggio tramite pali;

- 479 euro per posto barca per diportisti con ormeggio tramite pontile;

- 560 euro per posto barca per pescatori professionali con ormeggio tramite pontile.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente compilando l'apposito modello, con allegata copia fotostatica di un documento d’identità, in corso di validità, del richiedente. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- Per i pescatori professionali: copia del titolo abilitativo (licenza) all'esercizio della pesca professionale, in corso di validità alla data di presentazione della domanda, rilasciato ai sensi del D.Lgs. n.153/2004 (pesca marittima) e/o ai sensi della L.R. Toscana n.7/2005 (pesca acque interne);

- per i diportisti: copia fotostatica di un documento d’identità, in corso di validità, degli eventuali nominativi indicati al punto 'uso collettivo'; copia dell'autorizzazione alla navigazione nel fiume Serchio, rilasciata dall'Ente Parco, in corso di validità alla data di presentazione della domanda (solo per natanti a motore endotermico 2 e 4 tempi); copia del libretto del motore con riportate le relative caratteristiche tecniche (solo per natanti a motore endotermico 4 tempi).

Ricordiamo che la domanda, composta come sopra, dovrà pervenire al Comune di Vecchiano entro le ore 17.30 del giorno 27/02/2024 con le seguenti modalità:

- consegna a mano, ovvero tramite posta, all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Vecchiano, con sede in via XX Settembre 9 a Vecchiano, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30, nei giorni di martedì dalle 15.30 alle 17.30 e giovedì dalle 14.30 alle 16.30 il sabato dalle 10 alle 12, in busta chiusa e controfirmata sui lembi, all'esterno della quale dovrà essere riportata la dicitura 'Non aprire - condiene domanda di assegnazione posto barca loc. Case di Marina';

- tramite posta elettronica certificata (PEC) a vecchiano@postacert.toscana.it con documentazione firmata digitalmente con oggetto 'Domanda di assegnazione posto barca loc. Case di Marina'.