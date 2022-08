Pontedera: ripartono i servizi alla biblioteca comunale Gronchi

Da martedì 23 agosto al Centrum Sete Sòis Sete Luas di viale Rinaldo Piaggio 78 riaprono i servizi di restituzione e prestito dei libri prenotati e di consultazione dei quotidiani. L'orario è quello consueto del mese di agosto: dalle 9 alle 19 fino al venerdì e il sabato dalle 9 alle 13.

Gli utenti potranno trovare a scaffale anche alcune proposte di lettura. Ripartiranno anche, dopo la pausa di Ferragosto, i servizi di prestito interbibliotecario di Bibliolandia che avevano come base di smistamento la Gronchi. Nei prossimi giorni sarà reso noto il nuovo calendario di iniziative di animazione alla lettura nei parchi del territorio comunale rivolte alle bambine e ai bambini. Sempre presso il Centrum Sete Sòis Sete Luas da martedì 23 agosto riprenderà il servizio di sportello della Segreteria Studenti, su appuntamento in orario 9-14 dal lunedì al venerdì.

"Abbiamo provveduto a ripristinare nel termine di pochi giorni i servizi essenziali della biblioteca - afferma l'assessore Francesco Mori - l'impegno ora è teso a individuare spazi idonei per mettere a disposizione sale lettura per gli studenti. Contestualmente stiamo lavorando alla riattivazione dei servizi dello sportello del servizio Informagiovani. Sin dalla pubblicazione dell'ordinanza sindacale del 9 agosto (che interdiva le aree contigue all'accesso alla biblioteca) la volontà dell'Amministrazione è stata di trovare nel più breve tempo possibile soluzioni per ripristinare i servizi fondamentali offerti dalla Gronchi, nell'attesa di rendere nuovamente sicura e praticabile l'accessibilità alla struttura della biblioteca. La celere e progressiva ripresa dei servizi è stata possibile grazie alla collaborazione con il Centrum Sete Sois Sete Luas, che ci ha permesso di condividere gli spazi e le funzioni, oltre che alla sinergia con l'Unione Valdera".

L’ente di via Brigate Partigiane ha messo a disposizione una delle proprie sale, nello specifico la saletta multimediale 23, per gli operatori di back office della Biblioteca. Grazie all’operosità del gruppo Ced dell’Unione sono state predisposte 9 postazioni di lavoro mentre altre due sono in fase di allestimento. Una disponibilità utile per garantire la continuità del servizio agli utenti del Comune di Pontedera e più in generale dell’intera rete Bibliolandia. "L’Unione - spiega la presidente Arianna Cecchini - si è data subito attivata per consentire ai cittadini di utilizzare i servizi della rete Bibliolandia e, al contempo, assicurare agli operatori di spazi adeguati in cui lavorare. Ringrazio il Ced per il prezioso contributo e, naturalmente, tutti coloro che hanno pensato e reso possibile in tempi brevi questa nuova sistemazione".